Biden'ın hakkında şok iddia: Kaç aylık ömrü kaldığı açıklandı!

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı.. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın 12 ila 18 ay içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

Barack Obama ve Donald Trump'ın da Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Joe Biden'ın prostat kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"12 İLA 18 AY ÖMRÜ KALMIŞ OLABİLİR"

Jackson, "Bu benim uzmanlık alanım değil ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞI KAMUOYUNDAN SAKLANMIŞ OLABİLİR"

Washington Free Beacon'a konuşan Jackson ayrıca, Biden'ın bu hastalığının daha önce teşhis edilmiş olabileceğini ve kamuoyundan saklanmış olabileceğini iddia ederek, "Obama ve Trump'a yaptığım yıllık muayenelerde prostat kanseri taraması yapardım. Biden'a da yapılmış olması gerekirdi." dedi.

"AYAKTA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜR"

Prostat kanserinin kemoterapiye gerek kalmadan, ayakta tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirten Jackson, Biden'ın tedavi görmüş olmasına rağmen halkın bilgilendirilmemiş olabileceğini söyledi. Biden'ın uzun süredir doktoru olan Dr. Kevin O'Connor'ı da eleştiren Jackson, "Ya kamuoyuna yalan söyledi ya da görevinde yetersiz." dedi.

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O’Connor daha önce 2019 yılında Biden'ın iyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamış ancak kanser tanısı olmadığını belirtmişti.

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