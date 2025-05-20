Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi!
Yayınlanma:
20 Mayıs 2025 11:24
Bu konutlar kapış kapış satılacak: Artan kredi maliyetleri, yüksek konut fiyatları gibi etkenler satın almayı zorlaştırmaya başladı. Evi olmayan vatandaşlar makul fiyata ev alabilmek için araştırma yaparken yeni bir konut satışı gündemde.
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Ev sahibi olmak isteyenler en iyisini en uygun fiyata almak istiyor. Artan kredi maliyetleri, yüksek konut fiyatları gibi etkenler satın almayı zorlaştırmaya başladı.
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İHALEYLE İCRALIK KONUTLAR SATILIYOR
Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ipotek altındaki konutları icra yoluyla satılıyor. Mağdur olan alacaklılar bu şekilde paralarını tahsil ederken artan para da konut sathibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.
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İHALELER İNTERNET ÜZERİNDEN OLUYOR
İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.
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AYRINTILARI İYİCE İNCELEYİN
İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak konuta ilişkin tüm ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Satın alınacak konutun özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.
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YARI FİYATINA İHALEYE ÇIKIYOR
NTV'de yer alan ahbere göre, konutlar yarı fiyatından bazen yarı fiyatın altından ihaleye çıkıyor. İhalede artırılan tutara göre fiyat da yükseliyor.
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İCRALIK KONUTLARA KREDİ ÇIKMIYOR
İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.
İşte satışa çıkan icralık evler ve fiyatları...
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