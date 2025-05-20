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Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi!

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Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi!
Bu konutlar kapış kapış satılacak: Artan kredi maliyetleri, yüksek konut fiyatları gibi etkenler satın almayı zorlaştırmaya başladı. Evi olmayan vatandaşlar makul fiyata ev alabilmek için araştırma yaparken yeni bir konut satışı gündemde.
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 1 118

Ev sahibi olmak isteyenler en iyisini en uygun fiyata almak istiyor. Artan kredi maliyetleri, yüksek konut fiyatları gibi etkenler satın almayı zorlaştırmaya başladı.

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 2 218

İHALEYLE İCRALIK KONUTLAR SATILIYOR

Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ipotek altındaki konutları icra yoluyla satılıyor. Mağdur olan alacaklılar bu şekilde paralarını tahsil ederken artan para da konut sathibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 3 318

İHALELER İNTERNET ÜZERİNDEN OLUYOR

İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 4 418

AYRINTILARI İYİCE İNCELEYİN

İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak konuta ilişkin tüm ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Satın alınacak konutun özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 5 518

YARI FİYATINA İHALEYE ÇIKIYOR

NTV'de yer alan ahbere göre, konutlar yarı fiyatından bazen yarı fiyatın altından ihaleye çıkıyor. İhalede artırılan tutara göre fiyat da yükseliyor.

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 6 618

İCRALIK KONUTLARA KREDİ ÇIKMIYOR

İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.

İşte satışa çıkan icralık evler ve fiyatları...

Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 7 718
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 8 818
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 9 918
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 10 1018
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 11 1118
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 12 1218
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 13 1318
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 14 1418
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 15 1518
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 16 1618
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 17 1718
Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi! 18 1818
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