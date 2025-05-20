Bu konutlar kapış kapış satılacak: İşte yarı fiyatına satılacak konutların listesi!

İHALEYLE İCRALIK KONUTLAR SATILIYOR

Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ipotek altındaki konutları icra yoluyla satılıyor. Mağdur olan alacaklılar bu şekilde paralarını tahsil ederken artan para da konut sathibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.