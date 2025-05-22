Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın ayar tutturamıyor: Belirsizlik etkisi yükseliş getirdi! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Mayıs Perşembe yani bugün yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı düşüle kapatan altın fiyatları Ortadoğu’daki son jeopolitik gelişmeler, ABD’deki mali belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 121 lira çeyrek altın ise 6 bin 848 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 22 Mayıs alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 22 Mayıs Perşembe yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları güne yatay yönlü seyirde başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..
ONS ALTIN FİYATLARIAltının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazanarak 3 bin 232 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?4.120,554.121,09
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?6.778,006.848,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?27.028,0027.263,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?13.556,0013.695,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?26.404,6626.926,33
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80