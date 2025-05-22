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Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

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Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?
Altın ayar tutturamıyor: Belirsizlik etkisi yükseliş getirdi! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 1 112

Altın ayar tutturamıyor: Belirsizlik etkisi yükseliş getirdi! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 22 Mayıs Perşembe yani bugün yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı düşüle kapatan altın fiyatları Ortadoğu’daki son jeopolitik gelişmeler, ABD’deki mali belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 3 312

Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 121 lira çeyrek altın ise 6 bin 848 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 22 Mayıs alış - satış tablosu...

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 4 412

Altın fiyatları 22 Mayıs Perşembe yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları güne yatay yönlü seyirde başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 5 512

ONS ALTIN FİYATLARI
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazanarak 3 bin 232 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.120,55
4.121,09

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.778,00
6.848,00

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 8 812

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
27.028,00
27.263,00

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 9 912

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
13.556,00
13.695,00

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 10 1012

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
26.404,66
26.926,33

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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