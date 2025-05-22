Altın ayar tutturamıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 22 Mayıs Perşembe yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları güne yatay yönlü seyirde başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..