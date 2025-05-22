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Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı

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Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı
Enflasyon rakamlarının çok yüksek çıkmaya devam etmesi ile enflasyon karşısında sürekli maaşları eriyen emekliler gözünü temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevirmişken bugüne kadar dedikleri hep çıkan SGK uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılı Temmuz memur ve SGK emeklisinin alacağı en düşük maaşı açıkladı.
Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 1 112

Yüksek enflasyon sebebiyle maaşları eriyen emekliler gözlerini Temmuz ayındaki zamma çevirdi. Bugüne kadar emekli zammı konusundaki isabetli tahminleri ile bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılı Temmuz zammı için oranı açıkladı. Dayanağı da Merkez Bankası anketinden geliyor. Memur ve SGK emeklisi için zam oranı bakın ne olacak...

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 2 212

Temmuz ayında 2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı memur ve emekli ay­lıklarına yapılacak zammı belirleyecek. Enflasyon farkının ne kadar olacağı merak konusu olurken TÜİK ve Merkez Bankası anketi mesajı verdi.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 3 312

Buna göre; Ocak'ta yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da ise yüzde 3 olarak açıklanan TÜİK enflasyon verileri­nin Merkez'in Piyasa Katılımcı Anketine göre; Mayıs ve Haziran ayında sırasıyla yüzde 2.36 ve yüzde 1.77 olması bekleniyor.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 4 412

TÜİK verileri ve Merkez Bankası'nın beklentileri üzerinden hesaplamaları yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya'daki yazısında, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam oranını hesapladı.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 5 512

Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Özgür Erdursun'un Merkez Bankası anketi verilerine dayanarak yaptığı hesaba göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.09 olacak. Memur ve memur emeklilerine ise ortalama yüzde 16.97 gibi bir enflasyon farkı yansıtılacak.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 6 612

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Özgür Erdursun'un hesaplamaları gerçekleşirse en düşük emekli aylığı Temmuz'da 17 bin TL ile 17 bin 250 TL arasında olacak. 14 bin 469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 18 gi­bi bir fark oluşacak.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 7 712

Zamlı maaşlar bu şekilde belirlenirse Temmuz'da enflasyon farkı sonra­sında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacak. TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 24 bin 35 TL, yok­sulluk sınırı ise 78 bin 292 TL oldu.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 8 812

Özgür Erdursun, "Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emek­li ve çalışanların gelirleri ile giderleri ara­sında makasın daha fazla açılacağını söyle­yebiliriz." dedi.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 9 912

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için yeni bir zam yok. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak ödenecek. Emekli bayram İkramiyelerinin 2 Haziran tarihine ödeneceğini ifade eden Özgür Erdursun, emeklinin kendisinin tam, ölüm aylığı alan mirasçıların ise maaş bağlanan oran üzerinden ikramiye alacağını hatırlattı.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 10 1012

Memur Toplu Sözleşme dönemi

Memurların toplu sözleşme ile belirle­nen 2025 yılı 1.dönem %6, ikinci dönem için %5 zam oranlarını hatırlatan Erdursun, Ocak ayında verilen yüzde 6'nın enflasyon farkı hesaplanırken düşüleceğini ve ikinci dönemin yüzde 5'inin ise ekleneceğini belirtti.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 11 1112

Memur ve memur emeklilerinin daha avantajlı olacağını ifade eden Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir fark çıkacağını söyledi. Me­mur ve memur emeklilerine verilecek top­lu sözleşme zam oranları ise bu yıl Ağustos ayında belirlenecek.

Bugüne kadar dediği hep çıktı! SGK uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilerin 2025 Temmuz zam oranını ve en düşük emekli maaşını açıkladı 12 1212

Buna göre; memur ve memur emeklisinin 2026-2027 ve 2028-2029 yılarındaki zam oranları netleşecek. 2026 yılının 1.döne­minde belirlenecek zam oranı ise memurların 2026 Ocak enflasyon farkını belirleyecek.

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