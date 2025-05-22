Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'den şok karar: 100 milyon lira mı aldı, ilk defa konuştu!

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'den şok karar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikayetinden vazgeçen Oğuz Murat Aci’nin eşi, davasını geri çekince gündeme oturdu. İşte çok önemli detaylar...

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikayetinden vazgeçen Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, davasını geri çekince gündeme oturdu. Kayınpederi Özer Aci, gelininin 100 milyon lira aldığı için şikayetini geri çektiğini açıkladı. Gelin Şükriye Aci ise 'anlaştığını' doğruladı ancak 100 milyon almadığını "oğlunun ve kendisinin hakkı olanı" aldığını söyledi.

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği ve uzun süre gündemi meşgul eden trafik kazasının yankıları sürerken Aci’nin eşi kazayı yapan Timur Cihantimur ve oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok hakkında şikayetinden vazgeçti. Şükriye Aci’nin İstanbul Cumhuriyet Başsabcılığı’na verdiği dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız karşılanmıştır”

ifadelerini yer alması dikkat çekerken Şükriye Aci’den ilk açıklama geldi.

“DAVANIN MUHATABI BENİM”

Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim” ifadelerini kullanırken kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

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“İFTİRAYA MARUZ KALDIM”

Şükriye Aci, “Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.

KAYINPEDERDEN '100 MİLYON LİRA ALDI' İDDİASI

Şükriye Aci'nin davadan şikayetini çekmesine Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci tepki göstermiş ve gelininin 100 milyon lira tazminat aldığını iddia etmişti.

100 MİLYON DEĞİL, OĞLUMUN VE BENİM HAKKIM OLAN TAZMİNATI ALDIM

Kayınpederin bu iddialarına Şükriye Aci'den yanıt geldi. EKOL TV'ye konuşan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, öyle bir para almadığını belirterek şunları söyledi:

''Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk. Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım.''

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