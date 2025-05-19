Bakan Bayraktar'dan büyük petrol müjdesi: '41 milyon varillik petrol keşfettik'

MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz"

Numan Kurtulmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Türkiye'nin millî kurtuluş destanının yazıldığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs Türkiye'nin bütün emperyal planlardan kurtulmaya niyet ettiği gündür. Tam bağımsız Türkiye'de süratle yol almamızı izliyoruz. Sadece petrol çıkarmakla ibaret olmadığını biliyoruz. Bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın gelişmesi, alternatif kaynaklarla ciddi üretim yapan ülke haline gelmesi ülkemizin enerjide önemli hat haline geleceği aşikardır.