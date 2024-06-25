Bu soru merak ediliyor: Enflasyon ne zaman düşecek? EKK toplantısında cevap buldu…

Ekonomide toplantıların ardı arkası kesilmiyor. Daha iyi adımlar atabilmek adına ekonomi kurmayları görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında EKK toplantısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda hızlı düşüşe işaret etti. Yılın ikinci yarısında hızla düşen bir enflasyonun olacağını aktardı.

DEZENFLASYON SÜRECİ HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile düşüşlerin daha sert olacağı aktarıldı. Toplantıda pek çok konu gündeme geldi. EKK toplantısında yazılı açıklamada şunlara yer verildi;

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“Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir. Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir.

On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz.”

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