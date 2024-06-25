BRICS ülkeleri henüz başaramadı: ABD doları tahttan bir türlü inmedi…

BRICS ülkelerinin ABD dolarını tahttan indirme çabaları henüz istenen sonuçları vermedi. Uzmanlara göre muhtemelen sonuç vermeyecekler, en azından yakın zamanda değil.

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BRICS ülkeleri henüz başaramadı: ABD doları tahttan bir türlü inmedi…

Atlantik Konseyi'nin GeoEconomics Center'ın yakın tarihli bir raporu, BRICS grubunun dünya çapında birincil rezerv varlığı olarak doların kalesini zayıflatmada kesinlikle hiçbir ilerleme kaydetmediğini ortaya koyuyor.

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BRICS ÜLKELERİ VE ABD DOLARI

Hindistan dikkate değer GSYİH büyümesini ve yeniden dirilen bir ekonomiyi gördü. Ancak rupi, baskın ABD doları karşısında bocalamaya devam ediyor. Hint rupisi son zamanlarda 83.63'lük yeni bir düşük seviyeye düştü. Ancak Pazartesi günü kapanış ziliyle 83.50'ye hafif bir toparlanma başardı.

DXY endeksi, doların 105.45'te zirveye çıktığını ve bu ay ankete katılan 23 yerel Asya para biriminin 22'sini geride bıraktığını ve Japon yeni ve Çin yuanı da dahil olmak üzere en düşük seviyelere ulaştırdığını gösteriyor.

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DOLARIN HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Bu mücadelelere rağmen, tüm bölgesel para birimleri doların rallisine boyun eğmedi. Hong Kong doları, zeminini tutarak ve hatta diğerlerine kıyasla avantajlı bir şekilde kendini konumlandırarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, kapsayıcı senaryo BRICS için acımasız olmaya devam ediyor ve yabancı yatırımcılar yalnızca Hindistan pazarlarından 2,6 milyar dolar çekiyor.

Sorun, ABD dolarının küresel olarak temel rolüdür ve ticari faturalandırmaya, döviz işlemlerine ve yabancı rezerv holdinglerine hakimdir.

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