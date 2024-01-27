Bu haber, kahvaltı sevenleri üzecek: Bir gün içinde 700 ürün fiyat değişikliğine uğradı…

2023 senesinden yeni yıla geçiş oldukça sancılı oldu. Daha önceki senelere benzer bir şekilde zam yapılsa da oran daha da arttı. Bu da vatandaşın aldığı maaş zammının önüne geçti. Bir üzücü haberde kahvaltı sevlere geldi…

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Bu haber, kahvaltı sevenleri üzecek: Bir gün içinde 700 ürün fiyat değişikliğine uğradı…

Fırsatçılık, Türkiye’de hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Yıllar öncesinde de bazı zam fırsatçılığı ortaya çıksa da son 4 yıldır, bu adeta fahiş artışa dönüştü. Her yeni senede ise fahiş artışlar kendini yeniliyor.

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Son olarak maaşlara yapılan zammı bahane eden üretici, esnaf, dükkan bir anda fiyatları güncelledi. Öyle ki, fiyatları değiştirmek için etiket bile yetmedi.

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BİR GECEDE 700 ÜRÜNE ZAM

Yapılan zamlarla beraber adeta çarşı pazar karıştı. Marketlerde etiketler nerdeyse saatlik değişmeye başladı. Fiyatların sürekli değişmesine vatandaş artık yetişemiyor.

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Zamdan en son kahvaltı ürünleri nasibini aldı. Market çalışanları fazla mesai yaparak bir gece içinde 700 üründe fiyat değişikliği yaptı.

KAHVALTI YAPMAK LÜKS OLDU

Vatandaş, gün geçtikçe gıda ürününe erişmekte zorlanıyor. Gramajı düşük ürünleri satın alan halk, sürekli kemer sıkıyor. Normal öğünün en sevilen kahvaltılıkları artık lüks sınıfına girdi.

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Yumurta, peynir, çiğ süt, tereyağ ürünlerindeki artan fiyatlar dudak uçuklattı. 950 gramlık tereyağ 3 gün önce yaklaşık 350 liraydı. Bugün ise 420 lirayı gördü.

1 kilo kaşar peynirinin fiyatı 120 liradan 160 liraya, beyaz peynirin fiyatı ise 30 lira zam görerek 190 liraya fırladı. Zamdan son olarak damacana etkilendi. 19 litrelik bir damacananın fiyatı ortalama 100 lirayı gördü.

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