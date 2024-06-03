Brad Pitt’in kızından dikkat çeken karar: Babasının soyismini kullanmak istemiyor!

Hollywood yıldızlarının Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızları yeni yaşında kritik karar verdi. Genç oyuncu, 18. doğum günü olan 27 Mayıs'ta Shiloh Jolie olmak için yasal işlem başlattı.

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Angelina Jolie, Eylül 2016'da Brad Pitt'ten boşanma davası açtı. Ancak ayrılıklarının ayrıntıları kesinleşmedi ve henüz bir uzlaşma anlaşmasına varılmadı. Çift ayrıca şu anda birlikte satın aldıkları bir Fransız şaraphanesi olan Chateau Miraval üzerinde yasal bir savaşa katılıyor.

PİTT ÇİFTİNİN KIZLARINDAN DAVA

Shiloh, eski çiftin altı çocuğunun üçüncü en büyük çocuğudur. Ancak Pitt isminden uzaklaşmak isteyen ilk kardeşi değildir. Bu yılın başlarında, 15 yaşındaki kız kardeşi Vivienne, Broadway'deki The Outsiders'ın bir prodüksiyonu için bir Playbill programındaki listesinde babalarının soyadını kullanmak istemedi.

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2023 tarihli bir videoda, en büyük kızı Zahara, Spelman Koleji'nde Alpha Kappa Alpha kız öğrenci yurduna katılırken kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanıttı. Fakat animasyon filmi Kung Fu Panda 3'te seslendirme sanatçısı olarak rol alan Shiloh, yasal isim değişikliği için resmi dilekçe veren kardeşlerden ilki.

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Bu yasal talep, Ağustos 2014'te evlenen Jolie ve Pitt arasındaki boşanma savaşındaki gelişmelerin ortasında geldi. Jolie, 2016 yılında Pitt'in onu başından tuttuğunu ve bir uçakta iki çocuğuna saldırdığını söylediği bir olaydan sonra boşanma davası açtı.

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