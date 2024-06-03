Brad Pitt’in kızından dikkat çeken karar: Babasının soyismini kullanmak istemiyor!

Aktör Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Brad Pitt’in ismini kullanmak istemiyor. Pitt’in kızı adını değiştirmek için mahkemenin yolunu tuttu. Shiloh Nouvel, için Los Angeles mahkemesine dilekçe verdi.

YAYINLAMA
Google News
Brad Pitt’in kızından dikkat çeken karar: Babasının soyismini kullanmak istemiyor!

Hollywood yıldızlarının Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızları yeni yaşında kritik karar verdi. Genç oyuncu, 18. doğum günü olan 27 Mayıs'ta Shiloh Jolie olmak için yasal işlem başlattı.

Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?

Angelina Jolie, Eylül 2016'da Brad Pitt'ten boşanma davası açtı. Ancak ayrılıklarının ayrıntıları kesinleşmedi ve henüz bir uzlaşma anlaşmasına varılmadı. Çift ayrıca şu anda birlikte satın aldıkları bir Fransız şaraphanesi olan Chateau Miraval üzerinde yasal bir savaşa katılıyor.

ekran-resmi-2024-06-03-08-31-29.png

PİTT ÇİFTİNİN KIZLARINDAN DAVA

Shiloh, eski çiftin altı çocuğunun üçüncü en büyük çocuğudur. Ancak Pitt isminden uzaklaşmak isteyen ilk kardeşi değildir. Bu yılın başlarında, 15 yaşındaki kız kardeşi Vivienne, Broadway'deki The Outsiders'ın bir prodüksiyonu için bir Playbill programındaki listesinde babalarının soyadını kullanmak istemedi.

Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay olduKocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu

2023 tarihli bir videoda, en büyük kızı Zahara, Spelman Koleji'nde Alpha Kappa Alpha kız öğrenci yurduna katılırken kendisini Zahara Marley Jolie olarak tanıttı. Fakat animasyon filmi Kung Fu Panda 3'te seslendirme sanatçısı olarak rol alan Shiloh, yasal isim değişikliği için resmi dilekçe veren kardeşlerden ilki.

Bu yasal talep, Ağustos 2014'te evlenen Jolie ve Pitt arasındaki boşanma savaşındaki gelişmelerin ortasında geldi. Jolie, 2016 yılında Pitt'in onu başından tuttuğunu ve bir uçakta iki çocuğuna saldırdığını söylediği bir olaydan sonra boşanma davası açtı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyorRasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?
Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?
Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu
Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor
50 yaşında olduğuna kimse inanmadı! Şevval Sam transparan kıyafetiyle olay oldu
50 yaşında olduğuna kimse inanmadı! Şevval Sam transparan kıyafetiyle olay oldu
Son Haberler
Brad Pitt’in kızından dikkat çeken karar: Babasının soyismini kullanmak istemiyor!
Brad Pitt’in kızından dikkat çeken karar: Babasının soyismini kullanmak istemiyor!
Apple’ın yapay zekası nasıl olacak? Siri etkilenecek mi?
Apple’ın yapay zekası nasıl olacak? Siri etkilenecek mi?
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Real Madrid sezona hızlı başladı: Mbappé, İspanya’nın yolunu tuttu
Sürekli yorgun mu hissediyorsun? Enerjinizin düşmesinin asıl nedeni bunlar
Sürekli yorgun mu hissediyorsun? Enerjinizin düşmesinin asıl nedeni bunlar
O burç sahipleri bugün sizin gününüz! 2 Haziran 2024 Pazar günü tüm burç yorumları
O burç sahipleri bugün sizin gününüz! 2 Haziran 2024 Pazar günü tüm burç yorumları
İrem Derici öyle bir şey dedi ki: Sevgilisi olan…
İrem Derici öyle bir şey dedi ki: Sevgilisi olan…
Çok Okunanlar
''Vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz'': 3 Haziran Pazartesi tüm Gazete manşetleri
''Vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz'': 3 Haziran Pazartesi tüm Gazete manşetleri
Meteorolojiden müjdeli haber! Ülke geneli hava durumu çok güzel olacak: 3 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu
Meteorolojiden müjdeli haber! Ülke geneli hava durumu çok güzel olacak: 3 Haziran 2024 Pazartesi hava durumu
Bugün altın ne kadar, kaç TL, gram, çeyrek ne kadar? 3 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL, gram, çeyrek ne kadar? 3 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları
Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları
Hadise bir bunu yapmamıştı! Yeni işini duyan yok artık dedi
Hadise bir bunu yapmamıştı! Yeni işini duyan yok artık dedi
Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!
Şebnem Kısaparmak, yeni albümü ile hayranlarını mest etti! "Beraber Olsun" albümünde sürpriz düet!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'