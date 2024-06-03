Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?

Bu akşam Survivor'da kazanan kim oldu? 2024 Survivor kadrosu ve yeni kurallar seyirciyi heyecanlandıracak. Survivor'da bu hafta kim elendi ve 2 Haziran'da adaya veda eden kim oldu? Kim Survivor oldu? 2024 Survivor'dan kim ayrıldı? Bu hafta Survivor'da kim vardı? Seyirciler merak ediyor. İzleyiciler, Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti. Haber ayrıntıları içerir...

Survivor’da Kim Eleme Adayıydı?

Bu haftanın eleme adayları Atakan, Hilmi Cem ve Ogeday oldu.

Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı

Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu

Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları

2 Haziran'da Survıvor Kim Elendi?

Merve, Atakan, Hilmi Cem ve Ogeday bu akşam Survivor All Star yarışmasında kıyasıya mücadele verecek. Bu haftanın kazananı Düello'nun sonuçlarına göre belirlenecek.

Survivor yarışmacıları

Kırmızı takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç ve Mustafa Kemal Kurt'tan oluşmaktadır.

Haberin Devamı

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora, Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz