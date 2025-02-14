Merkez Bankası'dan yıl sonu tahmini: İşte dolar ve enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'dan yıl sonu tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar kuru beklentisi ise düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,0265'ten 42,8869'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,8140'tan 43,9612'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 18,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'e düşerken, gelecek yıl için yüzde 3,9 olarak sabit kaldı.

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TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 45 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,14'ten 28,92'ye indi.

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