2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!

RAPORDA "İYİMSER" TAHMİNLER DE YER ALDI

Raporda, ekonomistlerin "iyimser" olarak nitelendirdiği tahminler de yer aldı. Buna göre 2026 sonunda enflasyon yüzde 20, politika faizi yüzde 25,5 olarak belirtildi.HSBC böylece gelecek yıl için dolar/TL'de yalnızca yüzde 13 artış olacağını öngörüyor. Banka ayrıca bu yıl hızla artan dolarizasyonun 2025'te belirgin şekilde gerilemeyeceğini de raporuna ekledi.