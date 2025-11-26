Gümüşhane Üniversitesi'nde hareketli dakikalar: Bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı!

  1. Anasayfa
Gümüşhane Üniversitesi'nde hareketli dakikalar: Üniversitesi'tede çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

