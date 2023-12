Borsa yatırımcısını 2024’te ne bekliyor? Art arda uyarılar geldi: İşte olası senaryolar…

Yıl bitimine yakın borsada beklenmedik bir düşüş yaşandı. Bazı hisse senetlerinde üst üste taban fiyatlanma yaşandı. Bu da yatırımcının kaçmasına neden oldu. Son 2 hafta içinde binlerce kişi borsadan kaçtı.

BORSA İSTANBUL’DA KAZANÇ YÜZDE 35’İ BULDU

Borsa yatırımcıya ortalama yüzde 35’lik bir kazanç gösterdi. Bir yıl içinde gelen kazanç oranı diğer yatırım enstrümanlarına göre düşük kaldı.

Halka arz olan bazı hisse senetlerinde borsaya giriş sonrasında sıçrama yaşandı. Fakat borsa genelinde düşüle beraber ortalama getirisi düşük kaldı. Buna kaşın yılın rekorunu altın aldı. Yeni yılda ise birçok uzman ve ekonomist borsa konusunda uyarıyor.

EKONİMİST VE ASTROLOG, BORSA ÖNGÖRÜSÜNÜ PAYLAŞTI

2024 yılına ilişkin küresel ekonomide beklentiler olumsuz yönde kuvvetleniyor. Astrologlar ve ekonomistler 2024-2025 yılında olası finansal krizin üzerinde duruyor. Astrolog Öner Döşer, Sözcü gazetesine merak edilen konulara cevap verdi. Piyasalar hakkında görüşünü şu şekilde belirtti;

“2024 yılının ikinci yarısı, özellikle de sonbahar ayları, resesyonun derinleşeceği, kü­resel ticarette daralma yaşa­nacağı zamanlar olabilir. 2024 dünya ve Türkiye ekonomisinin zorlu bir yılı olacak. İşsizlik oranları daha da artabilir. Bankalarla ilgili büyük sıkıntılara, bazı şirketlerin çöküşüne ve para piyasalarında çalkantılara şahit olabiliriz. 2024 yılında finansal dağılımın adil olması konusu çok önemli olacak. Hak talepleri, protestolar artacak.

2024 yılı Aralık ayında Türkiye astroloji haritasının 2. evinde gerileyecek olan Mars, halkımızın ekonomik koşullarında gerilemeye ve zorlanmaya işaret etmekte. Gerileme esnasında ülkemiz astrolojik haritasının 5. evindeki gezegenlere sert açılar yapacağından, gerilemeden biraz öncesinden, kasım ayından başlayarak, borsa ve benzeri risk içeren spekülatif yatırım araçlarında beklenmedik iniş-çıkışlar yaşanabilir.”

“2024 YILINA DİKKAT”

Ekonomist Cüneyt Paksoy ise, 2024 yılı değerlendirmesi Haber7’ye yaptı. Borsa üzerinde öngörüsünü paylaşan Paksoy, uyarıda bulundu. Uzman ekonomist şunları söyledi;

“Borsa İstanbul'un dolar bazlı 2-2,5 sent içinde tolere edilmesi durumunda 2,70 ve 2,80 sent üzerindeki her fiyatın borsayı dolar bazlı 3-3,50 sent bandına götürebilir. 2024'te 13 bin puan bandına kadar yükselebilir. 7 bin 950 puan ve 8 bin 100 puan bandı kırılmalı. Bu seviyelerin kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor.

Borsada düzeltme hareketleri 2024'te de olacaktır. Burada önemli olan fiyat oluşurken yatırımcının nerede olduğudur. Yatırımcı, yatırım yapmak istediği şirketin karını ve borcunu araştırmalı, şirketin veya şirketlerin hikayelerini bilmeli.”