Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı

Elon Musk'un Tesla şirketi tarafından geliştirilen insansı robot Optimus'un tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. O videoya büyük ilgi gördü.

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Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" dedi.

Optimus'un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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