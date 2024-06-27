Bolivya'da ordu sokağa indi: Askeri darbeyi halk engelledi!

Bolivya'da, ordu sokağa inerek askeri darbe girişiminde bulundu. Devlet Başkanı Evo Morales, seferberlik çağrısı üzerine halk sokağa inerek askeri darbeyi engelledi. Bolivya ordusu başarısız oldu.

Bolivya'da, sokağa inerek askeri darbe girişiminde bulunan Bolivya ordusu başarısız oldu. Halkın direnişiyle karşı karşıya kalan askerler birliklerine geri çekildi.Bolivya'da ordu sokağa inerek askeri darbe girişiminde bulundu. Sokaklara dökülen Bolivya halkı, askerlerin darbe girişimini engelledi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü.

Devlet Başkanı Luis Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bolivya'da askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, devlet başkanlığında düzenlediği törenle ordu yönetimine yeni 3 komutan atamıştı.

ASKERİ DARBE ENGELLENDİ

Askeri kalkışmayı kınayan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum." ifadesini kullandı.

Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim." diye konuştu.

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DARBECİ GENERAL ZUNİGA GÖZALTINA ALINDI: HER ŞEYİ ÜLKEM İÇİN YAPTIM!

Öte yandan Bolivya'daki darbe girişimine öncülük eden General Zuniga gözaltına alındı.Darbeci general Zuniga, gözaltına alındığı esnada "Ben masumum, her şeyi ülkem için yaptım" dedi'

DARBEYE KARŞI ULUSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz" dedi.

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI ARCE'DEN ORDUYA ÇAĞRI

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da hükümete yönelik "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

ARCE SOKAĞA DÖKÜLEN HALKA SESLENDİ

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca, darbe girişimine karşı başkent La Paz'da meydanı dolduran halka hitap etti. Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz." ifadesini kullandı.

Yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız." dedi.

Arce, demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.

Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."

ABD, AB, İSPANYA, KOLOMBİYA VE BREZİLYA DARBEYİ KINADI

ABD, Bolivya'daki "askeri kalkışma" için sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Bolivya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkili, "ABD, Bolivya'daki durumu yakından izliyor ve sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.

Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bolivya'daki "askeri kalkışmayı" şiddetle kınayarak, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulundu.

Sanchez, X mesajında, "İspanya, Bolivya'da askeri kalkışmayı şiddetle kınamaktadır. Bolivya hükümetine ve halkına desteğimizi ve dayanışmamızı gönderiyoruz ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiye saygı çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise darbeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasi aşığı olduğum için Latin Amerika'da demokrasinin her zaman hakim olmasını istiyorum. Darbe hiçbir zaman işe yaramadı." dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Bolivya'daki darbeyi tamamen reddettiklerini duyurdu.

Petro, "Darbeyi tamamen reddediyoruz. Tüm Bolivya halkını demokratik direnişe, sokaklara çağırıyorum. Latin Amerika'nın demokrasi adına birleşmesi gerekli. Kolombiya Büyükelçiliği zulüm görenlere sığınma hakkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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