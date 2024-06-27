Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Zafer Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar, çökme sırasında sesleri duyunca binayı apar topar terk etti. Vatandaşların kıl payı kurtulduğu binada AFAD ekipleri dinleme yapıyor.

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Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Zafer Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar, çökme sırasında sesleri duyunca binayı apar topar terk etti. Vatandaşların kıl payı kurtulduğu binada AFAD ekipleri dinleme yapıyor.

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada "1970 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

ÇÖKEN BİNANIN KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 4 katlı olarak inşa edildiği, 1994 yılında 3 katın kaçak olarak çıkıldığı öğrenildi.

Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

YAKIN BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler binada dinleme yapıyor.

Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

SES GELİNCE BİNA TAHLİYE EDİLMİŞ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ olay yerinde mahalle sakinleriyle konuştu. Uludağ'a olayı anlatan bir bina sakini, binada gece saatlerinde çatırtı sesleri duymaları üzerine saat 04.30 sularında binanın boşaltıldığını söyledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çöken binanın 3 katı 94'te kaçak yapılmış. Çok çabuk davranmışlar, çabuk boşaltmışlar binayı. Vatandaşlarımıza bir şey olmaması tek temennimiz. Enkazda kimsenin olmadığı netleşti. Çöken binamız ve etrafındaki 3 binayı boşalttık, oradaki vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Binada 9 daire var" dedi.

Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

''KAMYON GEÇSE DAHİ BİNALARIMIZ SALLANIYOR''

Çevrede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı. Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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