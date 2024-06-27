TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Yaşana feci kazada, 4 aracın içerisinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Yaşana feci kazada, 4 aracın içerisinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.

TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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