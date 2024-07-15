Almanya’dan dönen Selçuk Şahin ayağının tozuyla eşiyle Çeşme’de

Fenerbahçe’de 2003-2015 yılları arası top koşturan Selçuk Şahin, antrenörlük kariyerine Almanya’da devam ediyor. Almanya’dan döner dönmez eşiyle Çeşme’de objektiflere yansıyan Şahin, keyifli bir tatil geçiriyor.

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Almanya’dan dönen Selçuk Şahin ayağının tozuyla eşiyle Çeşme’de

2015 yılında Emel Demiryürek ile yaşamını birleştiren eski futbolcu Selçuk Şahin, 2019 yılında oğlu Selçuk Asil’i kucağına aldı. Selçuk Şahin kendi Instagram hesabından oğlunun ailelerine katılmalarını şu sözlerle duyurdu;

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“Bugün baba oldum. Hayatımızın en özel anını yaşadık. Oğlumuz Selçuk Asil dünyaya geldi. Hoş geldin oğlum bahtın güzel olsun inşallah.”

ÇEŞME’DE ROMANTİK TATİL

Şimdilerde A Milli Futbol takımı yardımcı antrenörü eki futbolcu Selçuk Şahin, Almanya’dan döner dönmez eşiyle Çeşme tatiline başladı. Eşiyle önceki gün Çeşme’nin popüler plajlarından birinde el ele objektiflere yansıyan Şahin, yarım saat kadar eşi ile denizde sohbet etti. Yardımcı antrenör ve eşi Emel Demiryürek, bir süre denizde yüzdükten sonra da plajda localarına çekildiler.

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