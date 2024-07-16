Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eski manken olan Deniz Akkaya kızı ile yaşadığı sorunlardan dolayı uzun süre gündemden düşmemişti. Son olarak 15 Temmuz için okunan selalara verdiği tepki sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Eski manken olan Deniz Akkaya son dönemlerde kızı ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyordu. Şimdide skandal bir olaya imza attı. Deniz Akkaya 15 Temmuz için okunan selaları duyunca verdiği skandal tepkiyle gündeme geldi.

Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ile gündemi sarsmıştı.



Soruşturmanın düzenlenmesinden sonra Akkaya için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Mahkeme karşısına çıkmayı bekleyen Akkaya şimdi de skandal bir olaya imza attı.

SKANDAL SÖZLERİ DİKKA ÇEKTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi yaşananları hedef alan Akkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece saat 00.13'te bütün camilerden okunan selaları duyunca skandal ifadelerde bulundu.



"Ne oluyor ya gece gece? Tam uyuyacağım, hayırdır ne selası okunuyor?" sözlerinde bulunan Deniz Akkaya sosyal medyada tepki çekti.

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Tepkiler çığ gibi büyürken Akkaya'dan pişkin bir şekilde yeni bir paylaşım daha geldi.

Eski manken "Buraya gelip yorum yapan cahillere şunu soralım; 15 Temmuz milli bayram mı, dini bayram mı? Hiç bunu düşündünüz mü? Düşünmediniz çünkü siz genel olarak pek düşünme eylemine sıcak bakmıyorsunuz…" diyerek sosyal medyada tepki topladı.Paylaşımların altına "İnanamıyorum ya bu kadar mı yabancılaştınız değerlerimize" , "15 temmuzda vefat eden masum canlar için okunan sela niye bu kadar zorunuza gitti ki?" , "Seladan ezandan rahatsız oluyorsanız doğru babanızın ülkesine gidin"

"252 kişi bu vatan için canını verdi. Bi zahmet sizin de uykunuz bölünüversin" yorumları yapıldı.

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