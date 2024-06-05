Bitcoin 70 bin doları gördü! Bitcoin almak için doğru zaman mı?

Kripto para birimi Bitcoin, 70 bin doları aştı. Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20'de Bitcoin, 70.530 dolar seviyesine ulaştı. Mart ortasında kaydedilen rekor yüksek seviye olan 73.798 doların yüzde beşinden daha az.

Bloomberg HT'ye göre yatırımcılar, ABD enflasyonunun yavaşladığına ve istihdam piyasasının yumuşadığına işaret eden verilerin ardından Kasım ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının arttığını düşünüyor.

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"Kripto varlıklar oranlardaki düşüşe olumlu tepki veriyor" dedi Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Tom Couture.

Son 24 saatte Ether, BNB ve Solana gibi ilk beş kripto para yükseldi. Dogwifhat gibi tokenlerin değeri de artıyor.