Bitcoin 70 bin doları gördü! Bitcoin almak için doğru zaman mı?

Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20'de en büyük kripto para birimi Bitcoin 70.530 dolar seviyesine çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Bitcoin 70 bin doları gördü! Bitcoin almak için doğru zaman mı?

Kripto para birimi Bitcoin, 70 bin doları aştı. Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20'de Bitcoin, 70.530 dolar seviyesine ulaştı. Mart ortasında kaydedilen rekor yüksek seviye olan 73.798 doların yüzde beşinden daha az.

Bloomberg HT'ye göre yatırımcılar, ABD enflasyonunun yavaşladığına ve istihdam piyasasının yumuşadığına işaret eden verilerin ardından Kasım ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının arttığını düşünüyor.

Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacakEmekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak

TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınızTOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız

İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyorİlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor

"Kripto varlıklar oranlardaki düşüşe olumlu tepki veriyor" dedi Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Tom Couture.

Son 24 saatte Ether, BNB ve Solana gibi ilk beş kripto para yükseldi. Dogwifhat gibi tokenlerin değeri de artıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak
Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak
Halkbank emeklilere özel kredi kampanyası başlattı! 50 bin TL kredi verilecek
Halkbank emeklilere özel kredi kampanyası başlattı! 50 bin TL kredi verilecek
Bitcoin, yeniden 70 bin doları aştı: Yatırımcıları ne bekliyor?
Bitcoin, yeniden 70 bin doları aştı: Yatırımcıları ne bekliyor?
Son Haberler
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107310049
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107310049
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103190560
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103190560
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211095
2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203211095
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010288
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010288
Zamlı maaşlar belli oluyor! Hangi memur ne kadar zam alacak?
Zamlı maaşlar belli oluyor! Hangi memur ne kadar zam alacak?
Araba almak isteyene müjde! O araçlara kredi fırsatı var
Araba almak isteyene müjde! O araçlara kredi fırsatı var
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Ayda 1500 TL ödeme ile kredi veriliyor! 20 bin TL kredi başvurusu
Ayda 1500 TL ödeme ile kredi veriliyor! 20 bin TL kredi başvurusu
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı