İlkokul mezunu personel alınacak! O belediye KPSS şartsız personeller arıyor

Kurban Bayramı öncesi belediye hizmetlerinde çalışmak isteyen diğer kişilere de müjde! İş arayanların yüzünü güldürecek bir iş fırsatı Muratpaşa Belediyesi tarafından duyuruldu. Muratpaşa Belediyesi, çeşitli alanlarda en az ilkokul mezunu memur alımı yapacak. Detaylar haberimizde. Kotaların dağıtılması ve iş ilanlarının numaraları paylaşıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 20 işçi için iş ilanı yayınladı. İlkokul ve üzeri mezun adaylar arasından kırk yaş altı yirmi işçi alınacaktır. Personel alımı geçici olarak gerçekleştirilecektir.

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Hangi Kadrolarda Personel Alacaklar?

20 Genel Beden İşçisi (İş İlanı No: 00008268875)

Başvuru için hangi koşullar gereklidir?

Belediye, en az ilkokul diplomasına sahip işçileri istihdam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, adayların 18 yaşını doldurmuş, sorumluluklarını yerine getirmelerine engel olabilecek sağlık sorunları bulunmayan ve ilgili alanla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir.

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Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Muratpaşa Belediyesi için başvurular başladı. 9 Mayıs 2024'te başlayan başvurular en geç 13 Mayıs 2024'te sona erecektir. Yalnızca İŞKUR üzerinden yapacağınız başvurularda yukarıdaki yayın numarasını kullanabilirsiniz.