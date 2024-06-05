Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak

Emekliye bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Emekli bayram ikramiyesine kavuşuyor! Emekliye bayram ikramiyesi o tarihte yatacak

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 10 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar hesaplara yatacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli aylığında ocak 2023'e kıyasla net yüzde 82 artışa gittik" dedi. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olarak beş bin lira ödedik. 2024 yılına kadar emekli ikramiyesi %50 artarak 3 bin liraya yükselecek. 10–14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyesini yatıracağız.dedi.

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Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımızın borcu 2023 aralık ayında silinecektir. İşverene asgari ücret destek uygulamasını 700 liraya yükselttik. Asgari ücret desteği olarak işverene 99,1 milyar lira verildi. Geri ödeme listemiz son bir yılda genişletildi ve 128 adet kanser ilacı dahil olmak üzere toplam 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Sağlık raporu olan hastalarımızın hastanelerde sıra beklemek zorunda kalmadan aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını sağladık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.

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