TOKİ yeni projeyi duyurdu! 11 bin 364 TL taksitle ev sahibi olacaksınız

TOKİ'nin yeni projelerinden biri olan 3+1 konutlar, aylık 11.364 TL taksitle satışa sunuluyor. Orta gelir grubundaki insanlar bu konutlarda ev sahibi olabilir. Projelerin amacı, uygun fiyatlarla geniş bir kesime yüksek kaliteli konutlar sunmaktır.

Başvuru Yöntemleri ve Ayrıntılar

Başvurular, ilan edilen tarihler ve yöntemlerle yapılacaktır. Örneğin, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Etap kapsamında inşa edilen 428 adet konut projesi için 113 adet 3+1 konut, kura yoluyla satışa sunuldu. Ek olarak, Çorum Merkez İlçesi Celilkırı Mahallesi'nde planlanan 754 konutluk projede 66 adet konut kura yoluyla alıcılarını bekliyor.

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Nasıl başvurulabilir?

TOKİ konut projelerine başvurular, resmi kanallar aracılığıyla yapılmalıdır. Başvurular için en iyi yer TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet portalıdır. Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri de başvuruları kabul eder. Kura yoluyla satın alınan projelerde, başvuru ücreti ödendikten sonra isim listesi kayıt altına alınmalıdır. Kurasız projelerde ise başvurular öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

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TOKİ'nin şeffaf ve adil satış politikası sayesinde birçok insan konut sahibi olabilir. Orta gelir grubuna sahip olanlar da bu fırsatlardan yararlanarak uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olabileceklerdir.