Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Genç gazetecinin önünü kesip silahla ateş açtılar!

Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişi, gazeteci Muharrem Can Kurtuluş (27) 'un önünü kesip silahlı saldırıda bulundu.

Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişi, gazeteci Muharrem Can Kurtuluş (27) 'un önünü kesip silahlı saldırıda bulundu. Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kiralık araç ile kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, 01.00 sıralarında Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi. Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kurtuluş'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurtuluş hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Silahlı saldırı sonrası otoparktan çıkan 34 MHG 411 plakalı aracı araştıran ekipler, bir kiralama şirketine ait olduğunu öğrendi.

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BALKONDAN ATLADI, KAÇARKEN YAKALANDI

Aracın Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta park edilmiş olduğunu tespit eden ekipler, sokağa gitti. Sokakta polisleri gören Asil Can A. (20) hızla kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı. Acil Can A.'nın saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kaldığı evi söylemesi üzerine eve baskın yapıldı. Evde polislerin geldiğini gören Atakan G. (25) balkondan atlayıp kaçarken yakalandı. Evde arama yapan ekipleri kapının arkasında saklanan Taha K. (27) ve Sonkan G. (19)'yi de yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 KİLO 210 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

'BASKINLA YAKALANIYORLAR'

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtulmuş'un arkadaşı Muhammed Atış, “Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Üzerlerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız" dedi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Muharrem Can Kurtuluş'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kurtuluş'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze namazının, ikindi vaktinde Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

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