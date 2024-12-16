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Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Masonlar Derneği yandı!

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı.

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Masonlar Derneği yandı!
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Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı.

Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, mutfakta hasar oluştu.

Beyoğlu'ndaki Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümünün mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa süre içerisinde söndürüldü.

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Masonlar Derneği yandı!

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi’ndeki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde meydana geldi.

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Masonlar Derneği yandı!

Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfağı kısmında yangın çıktı.

Beyoğlu’nda hareketli dakikalar: Masonlar Derneği yandı!

Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Mutfakta hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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