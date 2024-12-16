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Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Bakan Şimşek X platformundaki hesabından verdiği mesajda, ''Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz
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Bakan Şimşek X platformundaki hesabından verdiği mesajda, ''Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ve vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ve vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Bakan Şimşek X platformundaki hesabından "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz


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Kaynak:AA

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