2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken asgari ücret zammına ilişkin olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.