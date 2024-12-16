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2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar...

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2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar...
2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere işçi, işveren ve devlet yetkililerinden oluşan asgari ücret belirleme komisyonu toplantılarına devam ederken masadaki son rakamlar belli olmaya başlandı.
2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 1 141

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 2 241

Bugün gerçekleştirilecek asgari ücret toplantısındada hükümet kanadı ekonomik verileri masaya getirecek.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 3 341

Hükümetin zam parolası “çalışanın refahı, işverenin rekabet gücü” olacak.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 4 441

Asgari ücrete yapılacak zamda hangi senaryolar konuşuluyor ve hangi rakam üzerinde duruluyor?

İşte detaylar...

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 5 541

6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 6 641

Bu günkü toplantıya hükümet ve sosyal taraflara ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) katılacak.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 7 741

VERİLER KONUŞULACAK

Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK ekonomik göstergeleri masaya getirecek.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 8 841

Bir bekar çalışanın aylık geçim maliyetine ilişkin verilere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 9 941

Bu göstergeler üzerinde asgari ücrete yapılması gereken zammın oranı üzerinde müzakerelere geçilecek.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 10 1041

Ancak hükümetin kanadının bir zam oranını dile getirmesi bekleniyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 11 1141

İşçi tarafı, işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuz edilene kadar masaya bir rakam getirmeyeceğini ifade ediyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 12 1241

Bugünkü toplantıda da asgari ücret zammına ilişkin rakam çıkması beklenmiyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 13 1341

ZAM PAROLASI: ÇALIŞANIN REFAHI, İŞVERENİN REKABET GÜCÜ

Zam görüşmelerinde hükümetin zam parolası ise "çalışanın refahı, işverenin rekabet gücü" olacak.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 14 1441

Asgari ücrette iki tarafı da incitmeyecek "dengeli" zam kararı verilecek.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 15 1541

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken asgari ücret zammına ilişkin olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 16 1641

38 MİLYAR ASARİ ÜCRET DESTEĞİ

Bugünkü toplantıya vurgu yapan Işıkhan, "İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 17 1741

Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 18 1841

ALIM GÜCÜ KORUNACAK

Işıkhan, 2025 yılı için kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 19 1941

15 ÜYE VE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu)nda işçi, işveren ve hükümeti temsilen 5'er üyeden 15 kişi yer alıyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 20 2041

İşçi tarafını Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu, işvereni Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu temsil ediyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 21 2141

Türkiye heyetinde dört asgari ücretli işçi de yer alıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 22 2241

YÜZDE 35 ZAM AĞIR BASIYOR

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 23 2341

Zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor.

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 24 2441

Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 25 2541

Yüzde 21 zam; 20.570 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 26 2641

Yüzde 25 zam; 21.252 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 27 2741

Yüzde 30 zam; 22.102 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 28 2841

Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 29 2941

Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 30 3041

Yüzde 34.1 zam; 22.799 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 31 3141

Yüzde 35 zam; 22 bin 502 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 32 3241

Yüzde 40 zam; 23.802 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 33 3341

Yüzde; 41.5 zam; 24.000 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 34 3441

Yüzde 45 zam; 24.652 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 35 3541

Yüzde 50 zam; 25.503 TL

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 36 3641

GEÇMİŞ YILLARDAKİ ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 37 3741

2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 38 3841

2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 39 3941

2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 40 4041

2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş

2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar... 41 4141

2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş

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