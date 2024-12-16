2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantılar devam ediyor! İşte masadaki rakamlar...
Yayınlanma:
16 Aralık 2024 10:42
2025 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere işçi, işveren ve devlet yetkililerinden oluşan asgari ücret belirleme komisyonu toplantılarına devam ederken masadaki son rakamlar belli olmaya başlandı.
1 41
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor.
2 41
Bugün gerçekleştirilecek asgari ücret toplantısındada hükümet kanadı ekonomik verileri masaya getirecek.
3 41
Hükümetin zam parolası “çalışanın refahı, işverenin rekabet gücü” olacak.
4 41
Asgari ücrete yapılacak zamda hangi senaryolar konuşuluyor ve hangi rakam üzerinde duruluyor?
İşte detaylar...
5 41
6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.
6 41
Bu günkü toplantıya hükümet ve sosyal taraflara ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) katılacak.
7 41
VERİLER KONUŞULACAK
Toplantıda bakanlıklar ve TÜİK ekonomik göstergeleri masaya getirecek.
8 41
Bir bekar çalışanın aylık geçim maliyetine ilişkin verilere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
9 41
Bu göstergeler üzerinde asgari ücrete yapılması gereken zammın oranı üzerinde müzakerelere geçilecek.
10 41
Ancak hükümetin kanadının bir zam oranını dile getirmesi bekleniyor.
11 41
İşçi tarafı, işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuz edilene kadar masaya bir rakam getirmeyeceğini ifade ediyor.
12 41
Bugünkü toplantıda da asgari ücret zammına ilişkin rakam çıkması beklenmiyor.
13 41
ZAM PAROLASI: ÇALIŞANIN REFAHI, İŞVERENİN REKABET GÜCÜ
Zam görüşmelerinde hükümetin zam parolası ise "çalışanın refahı, işverenin rekabet gücü" olacak.
14 41
Asgari ücrette iki tarafı da incitmeyecek "dengeli" zam kararı verilecek.
15 41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken asgari ücret zammına ilişkin olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.
16 41
38 MİLYAR ASARİ ÜCRET DESTEĞİ
Bugünkü toplantıya vurgu yapan Işıkhan, "İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik.
17 41
Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.
18 41
ALIM GÜCÜ KORUNACAK
Işıkhan, 2025 yılı için kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.
19 41
15 ÜYE VE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu)nda işçi, işveren ve hükümeti temsilen 5'er üyeden 15 kişi yer alıyor.
20 41
İşçi tarafını Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu, işvereni Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu temsil ediyor.
21 41
Türkiye heyetinde dört asgari ücretli işçi de yer alıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
22 41
YÜZDE 35 ZAM AĞIR BASIYOR
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
23 41
Zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor.
24 41
Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:
25 41
26 41
27 41
28 41
Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL
29 41
Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL
30 41
Yüzde 34.1 zam; 22.799 TL
31 41
Yüzde 35 zam; 22 bin 502 TL
32 41
33 41
Yüzde; 41.5 zam; 24.000 TL
34 41
35 41
36 41
GEÇMİŞ YILLARDAKİ ZAM ORANLARI
Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:
37 41
2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş
38 41
2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş
39 41
2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş
40 41
2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş
41 41
2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş