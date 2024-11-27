Benzine zam geliyor! 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki değişiklikler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre benzin fiyatlarına zam gelirken, motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine Zam Kapıda

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 74 kuruşluk zam yapılması planlanıyor. Bu artışın 28 Kasım Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorin için ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

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Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şu anki pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin: 42 lira 91 kuruş

42 lira 91 kuruş Benzin: 42 lira 33 kuruş

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kuru hareketleri baz alınarak hesaplanıyor. Şu aşamalar izleniyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz ve İtalyan piyasalarındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile Dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu fiyata ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Son olarak, bu değere KDV ilave edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

Vatandaşlar Fiyat Artışlarını Yakından Takip Ediyor

Yaklaşan zam haberi, özellikle araç sahiplerini düşündürüyor. Ekonomik dalgalanmalarla artan akaryakıt fiyatları, günlük yaşam maliyetlerini de etkiliyor.