  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Benzine zam geliyor! 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam geliyor! 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına 74 kuruş zam geliyor! Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını ve zam detaylarını haberimizde göreceksiniz.

Benzine zam geliyor! 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki değişiklikler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre benzin fiyatlarına zam gelirken, motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine Zam Kapıda

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 74 kuruşluk zam yapılması planlanıyor. Bu artışın 28 Kasım Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Motorin için ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyorİBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor

Sıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacakSıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacak

Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyorGıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şu anki pompa fiyatlarına göre:

  • İstanbul'da motorin: 42 lira 91 kuruş
  • Benzin: 42 lira 33 kuruş

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve döviz kuru hareketleri baz alınarak hesaplanıyor. Şu aşamalar izleniyor:

  1. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz ve İtalyan piyasalarındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile Dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
  2. Bu fiyata ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
  3. Son olarak, bu değere KDV ilave edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

Vatandaşlar Fiyat Artışlarını Yakından Takip Ediyor

Yaklaşan zam haberi, özellikle araç sahiplerini düşündürüyor. Ekonomik dalgalanmalarla artan akaryakıt fiyatları, günlük yaşam maliyetlerini de etkiliyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Borsa İstanbul'da kritik gün! O hisseler tavan yaptı
Borsa İstanbul'da kritik gün! O hisseler tavan yaptı
BİM yeni aktüel indirim kataloğunu yayınladı! 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi
BİM yeni aktüel indirim kataloğunu yayınladı! 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 27 kasım güncel altın fiyatları gram çeyrek...
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? 27 kasım güncel altın fiyatları gram çeyrek...
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? 2025 emekli maaşı için flaş gelişme
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? 2025 emekli maaşı için flaş gelişme
İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor
İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor
Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor
Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor
Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor
Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor