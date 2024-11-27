AJet dış hatlarda kampanya başlattı! Sadece 9 dolara bilet satılacak

Havayolu şirketi AJet, yurt dışı seyahati planlayanlar için cazip bir kampanya başlattı. Şirket, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar + vergiler, Türkiye'ye dönüş biletlerini ise 9 euro + vergiler seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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63 Bin İndirimli Bilet Satılacak!

Kampanya dahilinde toplam 63 bin indirimli bilet, 29 Kasım 2024 tarihine kadar satışta olacak. Bu uygun fiyatlar, 13 Ocak - 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.