Borsa İstanbul'da kritik gün! O hisseler tavan yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,98 artışla başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 94,86 puan değer kazanarak 9.730,98 puan seviyesine yükseldi.

Bankacılık ve Holding Endekslerinde Artış

Bankacılık endeksi güne yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 1,04 artışla başladı.

Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile ulaştırma olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Benzine zam geliyor! 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? 2025 emekli maaşı için flaş gelişme

AJet dış hatlarda kampanya başlattı! Sadece 9 dolara bilet satılacak

Küresel Piyasalar ve Fed Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarından gelen ihtiyatlı duruş ve kademeli faiz indirim sinyalleri, piyasaları etkiliyor. Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD büyüme verileri ve diğer önemli ekonomik göstergelerde olacak.

Yurt İçi Piyasaların Gündemi

Türkiye’de ise yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın İSO Meclisinde yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda. Veri gündeminin sakin olduğu yurt içinde, teknik olarak 9.800 ve 9.900 puan direnç, 9.600 ve 9.500 puan destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Dünkü Kapanış

Borsa İstanbul, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,25 düşüşle 9.636,12 puandan kapatmıştı.