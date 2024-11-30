Beşiktaş'ta hocanın görevine son verildi! Yeni teknik direktör kim olacak?

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevini geçici olarak Serdar Topraktepe’nin üstleneceği belirtilirken, van Bronckhorst ve ekibine teşekkür edildi. Açıklamada, “Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Performansı Beklentilerin Altında Kaldı

49 yaşındaki van Bronckhorst, Beşiktaş’ın başında toplamda 20 maça çıktı. Süper Lig’de 12, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa’da 1 kez takımın başında sahaya çıkan teknik direktör, bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Özellikle son haftalarda yaşanan performans düşüklüğü ve alınan olumsuz sonuçlar, taraftarlar ve yönetim arasında rahatsızlık yaratmıştı.

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Yeni Teknik Direktör Arayışı

Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışına başladı. İlk aday olarak eski teknik direktör Sergen Yalçın’ın isminin öne çıktığı öğrenildi. Siyah-beyazlıları geçmişte Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yalçın ile temas kurulduğu iddia ediliyor. Yönetimin, takımın geleceği için hızlı bir karar alması beklenirken, taraftarlar da bu süreci yakından takip ediyor.

Geçici Süreçte Topraktepe Görevde

Teknik direktörlük görevini vekaleten üstlenecek olan Serdar Topraktepe, takımın bu süreçteki maçlarına liderlik edecek. Yönetimin, kısa vadede Topraktepe’nin performansını değerlendirmesi ve yeni teknik direktör kararını netleştirmesi bekleniyor.