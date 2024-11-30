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Acun Ilıcalı'dan beklenen açıklama! Survivor 2025'te ilk yarışmacı belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2025 All Star sezonu hakkında ilk kez konuştu! Eski yarışmacı Berna Canbeldek'in kadroda yer alacağı kesinleşti. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan beklenen açıklama! Survivor 2025'te ilk yarışmacı belli oldu
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Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ekranlarda olacak olan Survivor için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma, bu kez All Star formatıyla izleyicilerle buluşacak.

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"Survivor Seçmesi Yaptık"

Acun Ilıcalı, yeni sezonla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. "Dün Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık, 4'te bitti." diyen Ilıcalı, yarışmacı seçimlerinin titizlikle devam ettiğini ifade etti. Henüz yeni sezonun kadrosu tamamen açıklanmasa da seyirciler, hangi eski yarışmacıların yer alacağını büyük bir merakla bekliyor.

İlk Yarışmacı Açıklandı

Survivor 2025 All Star sezonunun Gönüllüler takımında yer alacak ilk isim belli oldu. Eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kadroda yer alacağını duyurdu. Survivor'ın yeni sezonunun izleyicilere unutulmaz bir heyecan sunması bekleniyor.

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