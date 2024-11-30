Memurlar için yeni dönem başlıyor! 3 yıllık izin hakkının detayları belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Kanun teklifi, memurları ilgilendiren çeşitli düzenlemeler içeriyor.

Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, teklifin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamaların kanun düzeyine taşınmasını amaçladığını ifade etti.

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3 Yıla Kadar Aylıksız İzin Hakkı Geliyor

Teklifte dikkat çeken maddelerden biri, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumları tarafından yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin hakkı tanınması oldu. Abdullah Güler, bu düzenlemeyle devlet memurlarının yurt dışı görevlendirmelerinde aylıksız izinli sayılmalarına olanak sağlanacağını söyledi.

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Güler ayrıca şu detaylara yer verdi:

Sözleşmeliden Memurluğa Geçiş: Sözleşmeli personelden memur kadrosuna atananların, sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin ilave kademe hakkı kazanımında dikkate alınacağı belirtildi.

Ek Gösterge Düzenlemesi: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan memurların, diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden yararlanabilmesi hedefleniyor.

Kariyer Meslek Personeli: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesine yönelik düzenlemelere de yer verildi.