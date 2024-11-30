Fatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdi

Türkiye'nin gündeminde, yeni yılda uygulanacak asgari ücret var. 2024 yılında 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret için 2025 yılında yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Farklı oranlar gündeme gelirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık 2024'te gerçekleştirecek.

Zam Beklentisi: Yüzde 25-30 Arası mı?

Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine dair mesajlar içeriyor. Beklentiler, asgari ücrete yüzde 25 ile 30 arasında bir artış yapılacağı yönünde. Ancak kesin rakamlar, komisyon toplantılarında belirlenecek.

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Gazeteci Fatih Portakal, bir canlı yayında asgari ücretle ilgili önemli bir yorumda bulundu. Portakal, 2025 yılı asgari ücretinin yaklaşık 24 bin TL olabileceğini ifade etti. Bu oran, mevcut asgari ücrete yüzde 40-41 civarında bir artış anlamına geliyor.

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Portakal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi merak ediyorsunuz, asgari ücret kaç paraya çıkacak? Öğrendiğim kadarıyla, üstünde mutabakat sağlanacak rakam 24 bin TL. Şu anda 17 bin 2 TL. Aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir zam oranından bahsediliyor."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapacağı ilk toplantı, 2025 asgari ücretinin belirlenmesinde önemli bir adım olacak. 24 bin TL gibi bir rakamın telaffuz edilmesi, çalışanlar arasında heyecan yaratsa da kesin rakamın açıklanması için komisyon kararları bekleniyor.