Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!

Beşiktaş’ta otomobilliyle sokaktan yokuş aşağı inerken frenle gazı karıştıran kadın hakimiyetini kaybedip korkulukları aşarak apartman boşluğuna çakıldı.

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Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!

Beşiktaş’ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtu. Yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya uçan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalı otomobille yokuştan inen Özgül Tuygun, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, yokuşun sonundaki korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya uçtu. O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine çarparak penceresini kıran araç, aşağıya düşerek durabildi. Kazada sürücü Tuygun araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgül Tuygun, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ön cama çarpması nedeniyle başından yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!

“Gelirken ya frene basmayı unuttu ya da ayağı takıldı”

Olayla ilgili konuşan Özcan Arslan, “Kendisi bizim komşumuz oluyor. Gelirken ya frene basmayı unuttu ya da ayağı takıldı. Bu sebeple aşağıya indi. Belki pedalları da karıştırmış olabilir. Yokuştan aşağıya gelip, buradan inmiş. Düştükten sonra ses çıktı. Biz de sesten dolayı buraya geldik. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi, yaralıyı alıp götürdüler. Sürücü kadının yanında başka birisi yokmuş” dedi.
Öte yandan polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak, tutanak tuttu. Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Araç ardından emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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