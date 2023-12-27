Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş “paçavra hastalığı” olarak da bilindiğini belirterek, “İnfluenza A virüsü hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olurken, İnfluenza B sadece insanlarda hastalığa neden olur" dedi.

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Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor

Son zamanlarda artış yaşanan influenza (grip) hakkında bilgilendirmelerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, Solunum yolu ile bulaşan influenza virüsünün damlacık yoluyla vücuttan dışarı yayıldığını söyledi. Gönültaş, “Virüs birkaç saat havada asılı kalma özelliği ile özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Tespit edilen ya da kuvvetle şüphelenilen vakalarda hekim kararıyla antiviral tedavi başlanır. Antibiyotiklerin primer tedavide yeri yoktur” dedi.

Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor

İnfluenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hastanelerde hasta yoğunluğunun ciddi biçimde arttığı konusunda uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş da influenzanın (grip) günlük hayatı idame ettiremez hale getirdiği için halk arasında “paçavra hastalığı” olarak da bilindiğini belirterek “İnfluenza A virüsü hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olurken, İnfluenza B sadece insanlarda hastalığa neden olur. İnsanlarda yaygın olarak görülen tip İnfluenza A’ dır. Bir iki günlük kısa bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş (38-41), baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı görülür ve semptomlar bir hafta kadar sürer” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor

“EN SIK KOMPLİKASYONU ZATÜRREDİR”

Solunum yolu ile bulaşan İnfluenza virüsünün damlacık yoluyla vücuttan dışarı yayıldığını belirten Gönültaş, “Virüs birkaç saat havada asılı kalma özelliği ile özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Bağışıklığı etkileyen altta yatan hastalığı olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda ağır tablolara neden olabilir. En sık komplikasyonu zatürredir. Tespit edilen ya da kuvvetle şüphelenilen vakalarda hekim kararıyla antiviral tedavi başlanır. Antibiyotiklerin primer tedavide yeri yoktur. Sadece grip komplikasyonu olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılabilir. Tüm bunlara ek olarak semptomatik tedaviler de (ağrı kesici, ateş düşürücü) verilmektedir” dedi.

Uzmanlar uyardı! Adı “paçavra hastalığı” olarak da biliniyor

“KORUNMAK MÜMKÜN”

İnfluenzada yatak istirahati ve bol sıvı alımının çok önemli olduğuna vurgu yapan Beykent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, influenzadan korunmanın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yıllık grip aşısı uygulaması yaptırmak, hastalık sezonunda kalabalık ortamlardan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, düzenli, dengeli, sağlıklı beslenmek ve düzenli uyku korunmak için önemli.”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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