Robotlarla insanlar arasında ilk kan döküldü: Fabrikada inanılmaz olay!

Amerika’nın Teksas eyaletinde faaliyet gösteren Tesla fabrikasında akılalmaz bir olay yaşandı. Kimsenin beklemedi bir anda Tesla robot, fabrikada çalışan mühendise saldırdı. Bu haber, hem Amerika hem dünya gündem bomba gibi düştü.

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Robotlarla insanlar arasında ilk kan döküldü: Fabrikada inanılmaz olay!

Amerika'nın ünlü haber sitesi Daily Mail'de yer alan bir habere göre; Tesla'nın Austin kentinde yer alan üretim fabrikasında görevli bir Tesla mühendisi, fabrikada bulunan bir yapay zeka robotu saldırısına maruz kaldı.

Olay yaklaşık 3 yıl önce yaşanmıştı. Sır gibi saklanan gelişme yeni ortaya çıktı. 2021’de bir robot tarafından mühendis saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

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ROBOTLAR, YARDIMCI GÖREVİNİ ÜSTLENİYORDU

Tesla robotlar, yeni döküm alüminyum araba parçalarını işlemek için tasarlandı. Fabrikada görev alan robotlarla ilgili Elon Musk, övgü dolu sözlerle bahsediyor. Aldığı görevler hakkında olumlu konuşurken beklenmeyen bir olay yaşandı.

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ROBOT, ÇALIŞAN MÜHENDİSİ YARALADI

Basında çıkan haberlere göre, olay yakın zamanda bir yaralanma raporuyla ortaya çıktı.

Federal düzenleyicilere sunulan 2021 yaralanma raporuna göre, tanıkların Giga Texas fabrikasında robotun mühendisi sabitlediğini ve sırtını ve kolunu pençelediğini gözlemlediği iddia ediliyor.

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Robotun, çalışmayan iki Tesla robotu için programlama yazılımı ile görevli mühendisi hareketsiz hale getirdiği bildirildi. Daha sonra metalik pençeleriyle işçinin sırtında ve kolunda fiziki müdahalede bulundu.

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