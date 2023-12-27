Esra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Kocası başkasından olan bebeği eve getirdi

Esra Erol'un programında ekran başına kilitleyen bir konu tartışıldı. 14 yıllık eşi Muhittin Bey'in kendisini aldattığını öne süren Fatma Hanım, 9 yaşında, 5 yaşında ve 1 yaşında üç çocuğu olduğunu söyledi. Son çocuğunun istemeden doğduğunu belirten Fatma Hanım, Eşim aldırmayı düşündü ama istemedi. Zor koşullar nedeniyle hastanede kaldım. Evliliği korumak amaçlı değildi.ifadelerini kullandı.

2021 yılından bu yana ihanete uğradığını iddia eden Fatma Hanım, "İspatlayamıyordum" dedi. Karşı çıkıyordu. Eşim Nezihe Özerçetin'in yanındadır. 4 aydır onunla birlikte.dedi.

Acılı Kadın Yasak Aşkı Anlattı

Acılı kadın yasak aşk karşısında yaşadığı zorlu süreci anlattı. Nezihe Hanım'ın eşi Kemal Gök, dolandırıcılık suçlamasıyla hapse atılmış. Kızım beş yaşındayken 2 buçuk yaşındaydı. Otururken Nezihe Hanım eşimi aradı. Kemal benim eşim, Muhittin Ağabey. Çocuk sahibiyim. Adana'ya gitmek istemiyorum. Kemal hakkında bana bilgi verebilir misiniz?"dedi. Eşim de 'Tamam yenge' diyerek telefonu kapattı. Bu kadın kocamla sürekli olarak konuştu.

Görüşüyorlarmış ama ben görüşmüyordum. Bu kadın sürekli olarak seni arıyor."dedim." Bilgilerimi alıyor. Kemal hakkında hamile kadına bilgi veriyorum."" diye bağırmaya başladı. Ancak şüphelerim vardı. Yılbaşı yaklaşmaktaydı. Kemal Bey ve Nezihe Hanım'ın bizle bir görüşme yapmak istediklerini bildirdi.

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"Göğsü Büyümesin Diye Bebeğini Emzirmedi!"

"Bunlar ne zaman gidecek?" diye soruyorum. Görünüşe göre gidecekler. "Bu kadına bakan yok" diye konuştu. Esra Abla, pansumanına kadar yaptım. Bu benim hakkım mı? Göğsü büyümesin diye bebeğini emzirmedi. Kızımı emzirirken açtı. Onu da emzirirdim. Selamlar. "Aç!" diye bağırdım. Çocuğunu bıraktı ve gezilere çıktı. Buna benzer bir kadın. Bunu hak ettim mi?"