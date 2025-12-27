Beşiktaş borca battıkça batıyor: İşte, kulübün güncel borcu!

Beşiktaş borca battıkça batıyor: Kulübün güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyelere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

GÜNCEL BORÇ AÇIKLANDI

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

10 FUTBOLCUYA 158 MİLYON EURO

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 milyon Euro olduğu açıklandı.

"BÜTÇEYİ AŞAN YÖNETİMİN ARADAKİ FARKI CEBİNDEN KARŞILAMASINI İSTİYORUZ"

Divan Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, güncel borcun açıklanmasının ardından açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız.

Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

"HER TÜRLÜ FİNANSAL FARKI KAPATMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ"

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum. 2026 yılının ilk çeyreğinde mali anlamdaki bu değişikliği yapmak istiyoruz.

"GÖREV SÜRESİ 2 YILA İNSİN"

Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin.

"20 GÜNDE NE YAPTIK DA BİZE TEPKİ GÖSTERDİNİZ?"

Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var! Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"

