Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu da yağışlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, gece doğusu 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağmurlu. Rüzgar : Güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege ile akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, gece 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 4 ila 6, akşam kuzeyi 7, gece 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m gece yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah güneyi batıdan 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta .