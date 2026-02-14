Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu da yağışlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı