Ev hanımlarına gün doğuyor: Emeklilik teklifi Meclis'e girdi!

ANNELERE AYLIK DESTEK

Teklifte "annelik desteği" başlığı altında yeni bir model de yer aldı. Buna göre Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması planlanıyor. Düzenlemenin, çocukların refahını artırmayı ve aile bütçesine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.