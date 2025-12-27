Eski eşinin sokakta boğazını kesmişti: Cani adam mahkemede o görüntüleri izleyemedi!

Denizli'de boşandığı eski eşini vahşice katleden eski koca mahkemede izletilen o görüntülere bakamadı...

Denizli'de boşandığı eski eşinin sokak ortasında boğazını keserek öldürülen, erkek arkadaşının ise şah damarını kesen eski koca hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Cinayetin güvenlik kamerası kayıtlarının izlendiği ilk duruşmada, zanlı kafasını öne eğerek görüntüleri izlemedi.

Denizli'de 4 yıl önce boşandığı eski eşinin sokak ortasında boğazını keserek öldürülen, erkek arkadaşının ise şah damarını keserek ağır yaralayan eski kocanın yargılamasına Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık M.K, müşteki Hüseyin Ç., öldürülen Hatice Ünlü'nün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ESKİ EŞİNİ SUÇLADI

Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebinde bulunduğu sanık M.K, yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yaptı. Eski eşi Hatice Ünlü ile sorunlar yaşadıkları için boşandıklarını, çocuklar nedeniyle iletişim kurmaya devam ettiklerini, sık sık tartışmalar yaşadıklarını anlattı. Eski eşini çocuklara kötü muamele yapmakla suçlayan sanık, cinayetten bir gün önce çocuğuna yönelik hareketler nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını uzun uzun anlattı. Ancak cinayet anını kısa geçti, olay sırasında Ünlü'nün kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

OLAYIN TANIĞI ERKEK ARKADAŞI VAHŞETİ ANLATTI

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Ç. ise ifadesinde cinayet günü sanığın elinde bıçakla koşarak kendilerine doğru geldiğini ve herhangi bir konuşma olmadan doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını anlattı. Bu sırada kendisine de saldırdığını, yardım istemek için olay yerinden bir miktar uzaklaştığını, bu sırada sanığın Ünlü'ye yönelik saldırısının dozunu artırdığını kaydetti. Sanık M.K'nin Hatice Ünlü'yü yerde sürüklediğini, saçlarından tutarak başını geriye çektiğini ve boğazını keserek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra kendisini kovaladığını, bu kovalamanın olay yerindeki bir aracın etrafında 3-4 tur sürdüğünü belirtti.Sanık avukatları, ölen Hatice Ünlü'nün çocuklarına yönelik davranışları ve eski eşi ile ilgili problemleri bakımından tanık dinlenmesi talebinde bulundu.

CİNAYET ANI İZLETİLDİ, VİDEOYA BAKAMADI

Cumhuriyet Savcılığı ise 'Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' yönlerinden sanıktan ek savunma talep edilmesini talep etti. Daha sonra cinayeti kayda alan güvenlik kamerası kayıtları duruşma salonunda izlendi. Duruşmayı takip eden katılımcıların bir kısmı olay görüntülerine bakamadı. Sanığın da olay anına ilişkin görüntülerin izlendiği sırada kafasını öne eğerek beklediği gözlendi.Mahkeme heyeti ara kararında duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi. Ayrıca tanık dinlenmesi talebinin reddine, sanık ve maktulün ortak çocuklarının uygun şartlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Denizli'de 12 Nisan 2025 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı eşi M.K (42) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kadının yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüseyin Ç. (42) de saldırganın hedefi olmuş ve ağır yaralanmıştı.

Kaynak: SonDakika.com

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!

YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar

İBB'ye bir operasyon daha: İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı!