CHP’li belediyelerden zam yarışı: Vatandaşı isyan ettiren su ve ulaşıma gelen artışlar!

Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satarken, Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı toplu ulaşım hizmeti de yine CHP'li belediyeler tarafından sunuluyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da seçim öncesinde verdiği birçok ulaşım vaadi hayata geçirilmedi. 12 yaş altına ücretsiz ulaşım, öğrencilere 50 TL abonman, ücretsiz aktarma ve gençlere indirim gibi vaatler yerine, İstanbul'da ulaşım ücretlerine bir zam daha yapıldı.

Son kararla birlikte tam bilet fiyatı 42 TL'ye, öğrenci bileti 20.50 TL yükseltildi. Seçim sürecinde "Zam yapmayacağız, gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, görevinin ardından Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını kaldırmıştı. Son yapılan zamla birlikte Ankara'da tam bilet ücreti 26 TL'den 35 TL'ye yükseltildi. Böylece tek kalemde yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapılmış oldu. AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmaların 17 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, bir Ankaralının işe gidiş-geliş maliyeti aktarmalar dahil günlük 100 TL'yi aşar hale geldi. Ankara, bu fiyatlarla Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetlerinden birini kullanan şehirler arasına girdi.

SÖZLERİNİN ÜSTÜNE YATTILAR

Sosyal belediyecilik vurgusunu sıkça yapan CHP'li yönetimlerin, konu ucuz hizmete gelince verdikleri sözleri hızla unuttuğu bir kez daha görüldü. Mansur Yavaş, belediye bütçesi görüşmelerinde "1000 yeni otobüs alıp Ankara halkını bedava taşıyacağım" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu sözden yalnızca bir ay sonra ulaşıma zam geldi. Yavaş'ın seçim döneminde "Ankara, Türkiye'nin en ucuz hizmet veren kenti olacak" vaadi, yapılan zamlarla birlikte tamamen boşa düşmüş oldu. Artan bilet fiyatları, özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Benzer tablo CHP'li diğer büyükşehirlerde de dikkat çekiyor.

ZAM YARIŞI DEVAM EDİYOR

CHP'li büyükşehirler arasında adeta "ulaşım zammı yarışı" yaşanıyor. İstanbul 42 TL ile Türkiye'nin en pahalı ulaşımını sağlıyor. Bursa'da 40 TL, Ankara ve Antalya'da tam bilet fiyatı 35 TL seviyesine dayanmış durumda. Tekirdağ'da 33 TL, Adana'da ise 32 TL olarak uygulanıyor. Öğrenci biletleri ise CHP'li belediyelerde ortalama 17 TL civarında. Buna karşılık AK Parti yönetimindeki büyükşehirlerde ulaşım fiyatları dikkat çekici şekilde daha düşük. Sakarya'da tam bilet 20 TL iken, Trabzon ve Kahramanmaraş'ta tam bilet 22 TL, öğrenci bileti 10–11 TL seviyesinde. Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ili olan AK Partili Konya'da ise tam bilet 22.50 TL, öğrenci bileti ise 9 TL olarak uygulanıyor.

Kaynak: SABAH

