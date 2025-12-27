YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar...

  1. Anasayfa
YÖK, üniversitelerden özellikle tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli bölümlerden sağlık, ailevi durum gibi nedenlerle atılan öğrenciler hakkında önemli açıklamalarda bulundu...

Üniversitelerin özellikle tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli bölümlerden sağlık, ailevi durum gibi nedenlerle atılanların talepleri üzerine, yeniden üniversiteye dönebilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı. Etki analizi çalışmasından ortaya çıkacak sonuca göre yasal düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Üniversitelerin özellikle tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli bölümlerden sağlık, ailevi durum gibi nedenlerle atılanların talepleri üzerine, yeniden üniversiteye dönebilmeleri amacıyla çalışma başlatıldı. Etki analizi çalışmasından ortaya çıkacak sonuca göre yasal düzenleme yapılması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLER MECLİS'E ÇIKARMA YAPTI

Üniversitelerin tıp ve diş hekimliği bölümlerinden çeşitli nedenlerle atılan bir grup öğrenci, bir süre önce TBMM'de siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti Grubu'nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öğrencilerin sağlık veya ailevi sorunları nedeniyle eğitimlerini bırakmak zorunda kaldıklarını anlatmaları üzerine, bu durumda kaç kişi olduğunun, hangi yıllarda üniversitelerin hangi bölümlerinden kaç kişinin ayrıldığının belirlenmesi amacıyla etki analizi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildi. Bunun üzerine YÖK'te etki analizi çalışması başlatıldı.Etki analizinden ortaya çıkacak sonuca göre, üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitime dönebilmelerine yönelik kanun teklifi hazırlanması öngörülüyor.

1200 TIP ÖĞRENCİSİ YARARLANACAK

Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifinden özellikle tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık 1200 öğrencinin yararlanabileceği belirtiliyor.

