Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tam not: Dersine çalışmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti toplantısında ilk kez katılan ve soru sorulan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "İlk sınavını veriyorsun" diyerek espri yaptı. Gürlek'in yanıtı sonrası "Dersine çalışmış" yorumu salonda alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ilk kez katılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e esprili sözlerle takıldı; salonda alkış yükseldi.

"HEYECANLANMA, İLK SINAVINI VERİYORSUN"

Türkiye gazetesi'ndeki habere göre; toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e salondan bir soru yöneltildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürlek'e dönerek "Heyecanlanma, ilk sınavını veriyorsun" dedi.

"DERSİNE ÇALIŞMIŞ"

Bakan Gürlek'in soruya verdiği yanıtın ardından Erdoğan'ın "Dersine çalışmış" yorumunu yaptığı öğrenildi. Bu sözler salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

Ev hanımlarına gün doğuyor: Emeklilik teklifi Meclis'e girdi!

Hepsinin kökünü kazıyacağız: 14 Şubat 2026 Cumartesi güncel gazete manşetleri

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu da yağışlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?