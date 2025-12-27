  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!
Yayınlanma:

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satışını yasaklayan düzenleme ile ilan fiyatı kısıtlaması 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı!

6 AY, 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI UZATILDI

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

FİYAT KISITLAMASI DEVAM EDECEK

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

YÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylarYÖK'ten önemli açıklama: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor? İşte detaylar

İBB'ye bir operasyon daha: İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı!İBB'ye bir operasyon daha: İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı!

Yıldız Tilbe yine çılgın dansı ile gündem oldu: Tatlıses'i programda kahkahalara boğldu!Yıldız Tilbe yine çılgın dansı ile gündem oldu: Tatlıses'i programda kahkahalara boğldu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekim tarihi belli oldu: İşte, 500 bin sosyal konut projesinin kura takvimi...
İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekim tarihi belli oldu: İşte, 500 bin sosyal konut projesinin kura takvimi...
Bakan Bayraktar son noktayı koydu: Yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam var mı? İşte o açıklama...
Bakan Bayraktar son noktayı koydu: Yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam var mı? İşte o açıklama...
Altın tarihi zirveye oturdu: Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?
Altın tarihi zirveye oturdu: Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?
Sektör temsilcileri bir araya gelerek anlaştı: Zincir marketleri pazar günü kapalı mı olacak? İşte önemli detaylar
Sektör temsilcileri bir araya gelerek anlaştı: Zincir marketleri pazar günü kapalı mı olacak? İşte önemli detaylar
Ticaret Bakanlığı affetmedi: Tüketici haklarını ihlal eden firmalara ceza kesti!
Ticaret Bakanlığı affetmedi: Tüketici haklarını ihlal eden firmalara ceza kesti!
Altın uçtu gidiyor!Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın uçtu gidiyor!Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Akaryakıta yılbaşında çifte zam: İşte pompaya yansıyacak fiyatlar!
Akaryakıta yılbaşında çifte zam: İşte pompaya yansıyacak fiyatlar!