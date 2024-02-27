Belediyeye ait çöp toplama aracı dehşeti yaşattı! İşçiler elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu!

Karabük'te belediyeye ait çöp toplama kamyonu, yol ortasındaki elektrik direğine çarptı. Kaza yerindeki bir vatandaş ile çöp kamyonunun arkasındaki iki işçi kopan elektrik tellerinden son anda kaçarak kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Belediyesine ait Bilal M. yönetimindeki 34 EYK 305 plakalı çöp toplama kamyonu, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak'ta yol ortasında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kamyonun direğe çarpmasıyla elektrik direği yıkılırken, kaza yerindeki bir vatandaş ile çöp kamyonunun arkasındaki iki işçi kopan elektrik tellerinden son anda kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bölgedeki elektrikler tedbir amaçlı kesildi.

Çöp kamyonunun aydınlatma direğine çarpma anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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