Belediyeden örnek davranış! Suya yüzde 20 indirim geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su ücretinde yüzde 20 indirim yaptı.

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Belediyeden örnek davranış! Suya yüzde 20 indirim geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki meclis toplantısında 115 gündem maddesi ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapılan toplantıda, su ücretinde yüzde 20'lik bir indirim talebi de kabul edildi.

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Açıklamada Büyükkılıç, geçen ay suyun metreküp fiyatını sabitlediklerini belirtti.

Büyükkılıç, Halkın Beklentilerini Dile Getirdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın doğal gaz ve elektrik sübvanse desteği söz konusu. Sabitleme nedeniyle 600 milyon lira zarar gördük ve şimdi de yüzde 20'lik bir indirim talep ediyoruz. Enflasyonla mücadelede birlikte çalışalım. Bu konuda da 500 milyon TL harcanmıştır. İnsanların yatırım beklentileri de önemlidir. Bu süreçte GES ve RES yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kendi kendine yeten kurumlar olmayı amaçlıyoruz. 1 Şubat'tan itibaren su faturaları 2024 yılının sonuna kadar yüzde 20 indirime tabi tutulacak. Bu indirimle Kayseri, 30 büyükşehir arasında su fiyatında 15. sıradan 22. sıraya düştü. Metreküp su fiyatı 17,48 TL'ye düştü."

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